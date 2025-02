A Lecce il primo arrivo italiano del Giro d’Italia 2025

Lecce – Il Giro d’Italia torna a Lecce dopo oltre 20 anni, un evento che rappresenta un’importantissima occasione non solo per la città barocca, ma per tutto il territorio salentino. L’auspicio del primo cittadino Adirana Poli Bortone è di una partecipazione collettiva che sappia mettere in luce il senso di accoglienza tipico del Salento. Come sottolinea l’ex ciclista Maurizio Fondriest, uomo copertina del Giro, il giro saprà valorizzare anche le bellezze della Puglia.

