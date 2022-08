SAN FOCA – L’unione e la voglia di fare qualcosa d’importante per gli altri ha permesso l’acquisto di una sedia Sofao a beneficio de La Terrazza IO POSSO di San Foca per consentire così alle persone completamente immobilizzate di fare il bagno in mare, questo è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa dall’atleta paralimpica di handbike, originaria di Vernole, Grazia Turco. Un sogno che si è concretizzato con la consegna della sedia alla terrazza IO POSSO, ideata dal salentino Gaetano Fuso, recentemente scomparso dopo aver convissuto con la Sla per oltre7 anni e che nel 2015 ha voluto realizzare il primo accesso gratuito al mare attrezzato per persone affette da Sla o altre gravi disabilità motorie su un tratto di spiaggia libera a San Foca.