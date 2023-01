GALATINA – Il 2022 si è chiuso con l’amara notizia del taglio delle ore contrattuali, per i lavoratori del settore pulizie del Ministero della Difesa Lotto 11 che operano nelle sedi delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto per la società ‘Pulitori & Affini’ che, dal 1 gennaio ha iniziato a svolgerà il servizio in convenzione Consip, e tale ditta ha applicato una riduzione delle ore lavorative per il personale di Galatina, Brindisi e Martina Franca. I sindacati di Cgil, Cisl e Uil hanno così proclamato uno stato di agitazione e sit-in di protesta il primo si è svolto davanti alla sede dell’Aeronautica Militare di Galatina.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

