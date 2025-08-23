A Francavilla Fontana torna “QCINE”

Dal 24 al 27 agosto torna a Francavilla Fontana la XIV edizione di QCINE – Il gusto del Cinema, uno degli appuntamenti più originali del panorama culturale pugliese.

QCINE è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con Bunker Lab.

Quattro serate, tutte ad ingresso libero, ospitate in piazza Giovanni XXIII, tra proiezioni, incontri, musica e convivialità, con ospiti d’eccezione: Pupi Avati, Franco Arminio, Giuseppe De Nozza (per la serata Camilleri 100) ed Ermal Meta.

Per il terzo anno consecutivo la città accoglie il festival, che intreccia cinema, letteratura, musica e gastronomia in un’esperienza unica.

Il programma delle serate:

Domenica 24 agosto – Pupi Avati

Alle ore 20.00 il grande maestro del cinema italiano, autore di 54 film e vincitore di 3 David di Donatello e 6 Nastri d’Argento, terrà una MasterClass sul suo cinema, ricca di curiosità, segreti e contributi filmati.

Seguirà la proiezione di Ma quando arrivano le ragazze?, pellicola che racconta con eleganza i temi cari al regista: Bologna, l’amicizia, il jazz, le buone maniere di un tempo.

La serata si aprirà con lo “spuntino di riflessione” L’arrabbiata di Luigi Dimitri.

Lunedì 25 agosto – Franco Arminio

Alle ore 20.00 incontro con il poeta e “paesologo” che da anni racconta l’identità dei piccoli paesi italiani e il fenomeno dello spopolamento.

A seguire la proiezione di Un mondo a parte di Riccardo Milani, una moderna favola sul valore della scuola, della comunità e della solidarietà.

Martedì 26 agosto – Ermal Meta

Alle ore 20.00 il cantautore e scrittore si racconterà attraverso parole e musica, regalando al pubblico un’intensa esibizione live in versione unplugged con alcuni dei suoi brani più amati.

La serata proseguirà con Nuovomondo di Emanuele Crialese, toccante affresco sull’emigrazione italiana di inizio Novecento.

Mercoledì 27 agosto – Camilleri 100

Alle ore 20.00 incontro con Giuseppe De Nozza, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Lecce, che affronterà i temi della legalità e del contrasto alla criminalità.

In chiusura, la proiezione speciale de Il Commissario Montalbano – La piramide di fango di Alberto Sironi, proposta nell’ambito delle celebrazioni ufficiali Camilleri 100 in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri e Palomar – Mediawan.

La serata è dedicata alla memoria del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, caduto in servIzio.

Non mancherà l’incontro tra cinema e gastronomia: ogni sera, oltre agli stand enogastronomici, verrà presentato un panino originale ispirato all’ospite o al film in programma, per un’esperienza che unisce sapori e racconti.

