A Francavilla Fontana martedì c’è la “Partita del cuore”

Dennis Magrì 5 Settembre 2025
Un evento magico e nostalgico allo stesso tempo, che coniuga beneficenza e sport. A Francavilla Fontana cresce l’attesa per la “Partita del cuore” che si terrà martedì 9 settembre a partire dalle ore 18 presso la Nuovarredo Arena. Un evento che accende la città, a pochi giorni dalla festa patronale e gli appassionati di calcio, che comincerà con le esibizioni della categoria femminile Olimpia Francavilla-Fortitudo Grottaglie e quella esordienti che vedrà in campo Virtus Francavilla e Virtus Taranto. Ma è dalle 20.30 che si accenderanno i riflettori sul filo che collega passato e presente: è in programma, infatti, l’affascinante confronto tra le “Vecchie glorie” del Francavilla Calcio e le “Vecchie gioventù”, rappresentate dal logo dell’attuale Virtus Francavilla. Tra i protagonisti in campo i portieri Rocci, Di Punzio e Degli Schiavi, ma anche bandiere del calibro di Pizzonia, Angelé, Laureana, Ciracì, Gioia, Dresia, Cellammare, Pizzo, Giorgione, Catanzaro, Girone, De Comite, Caputo, Divella, Zosimo, Simone, Bruno, Santoro, Chionna e Trimigliozzi. Ex calciatori che hanno scritto pagine di storia della Francavilla calcistica. L’appuntamento è per martedì 9 settembre, un evento di beneficenza e solidarietà da vivere nell’impianto che domenica vedrà invece il debutto ufficiale nel campionato di Serie D della Virtus contro il Barletta.

