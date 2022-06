Foggia (FG) – DIETA MEDITERRANEA: UN MODELLO PER ALIMENTARE L’ECONOMIA, è il titolo dell’incontro dibattito organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con la Solutiongroup srl editore in occasione della registrazione del documentario Sapori e Saperi che a luglio verrà trasmesso in esclusiva su Antenna Sud canale 14.