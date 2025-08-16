16 Agosto 2025

A Ferragosto Babbo Natale tra i piccoli degenti del Policlinico

Antonella Fazio 16 Agosto 2025
BARI – Il caldo di agosto non ferma la magia del Natale. Nella giornata di Ferragosto, il Policlinico di Bari ha ricevuto una visita speciale: Babbo Natale Barese, accompagnato dai suoi elfi, ha fatto tappa nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica per regalare attimi di gioia, conforto e normalità in un contesto che spesso mette a dura prova i più piccoli e chi sta loro accanto.

Tra zaini, magliette e giocattoli, la magia ha invaso corsie e stanze, trasformando per qualche ora il reparto in un luogo di festa e spensieratezza.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con lo staff medico e gli infermieri che ogni giorno si impegnano per garantire cure, accoglienza e umanità ai piccoli pazienti.

Il messaggio che Babbo Natale Barese ha voluto lasciare è chiaro: la speranza non ha tempo, e anche nei momenti difficili, un gesto d’amore può fare la differenza. Anche nei mesi estivi, quando le attenzioni spesso si spostano altrove, ci sono bambini e famiglie che affrontano sfide difficili e che non devono sentirsi dimenticati.

