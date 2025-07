Salento, Depressa dà l’ultimo saluto al piccolo Andrea

Si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Depressa i funerali di Andrea, il bimbo di sette anni di La Spezia annegato domenica 20 luglio nella piscina di un acquapark di Gallipoli. La frazione di Tricase di cui è originario il padre si prepara a dare l’ultimo, straziante saluto al piccolo, volato via troppo presto.

Una tragedia che ha sconvolto anche i medici e il personale sanitario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dov’era ricoverato. “In questi giorni di tornado ho visto lacrime solcare il volto di colleghe e colleghi”, scrive il primario Giancarlo Negro in un messaggio pubblico di cordoglio. “Noi, attori involontari, dovremmo farci scivolare tutto addosso. Ma non è così, non è mai così”, ammette il medico. “Il tornado è passato: ora puoi giocare in cielo, piccolo”, conclude.

Nelle scorse ore la città Gallipoli ha osservato un minuto di silenzio durante i festeggiamenti per Santa Cristina. Alle 21.30 di ieri le luminarie e la musica si sono spente, per lasciare spazio alla riflessione intima su questa morte così improvvisa e dolorosa. Decine di palloncini bianchi sono volati in cielo, in ricordo di Andrea.

Nel frattempo, proseguono le indagini volte a fare luce su eventuali responsabilità. Diventa omicidio colposo il reato ipotizzato nell’inchiesta aperta dalla Procura di Lecce.

In un primo momento, il fascicolo d’indagine conteneva l’ipotesi di lesioni personali gravissime. Con l’aggravarsi del quadro clinico e il successivo decesso del bambino, la Procura, che procede contro ignoti, ha modificato l’imputazione in omicidio colposo.

Sempre all’ospedale di Gallipoli è stata effettuata un’ispezione esterna sul corpo del piccolo da parte della dottoressa Francesca Donno, medico legale incaricato. Al termine dell’accertamento, il pubblico ministero Simona Rizzo ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

