A Cutrofiano la 51a Mostra della Ceramica Artigianale

Cutrofiano “Città della Ceramica” si prepara ad ospitare la 51esima Mostra della Ceramica Artigianale, organizzata dal Comune di Cutrofiano, in collaborazione con PugliArmonica.

Da giovedì 10 agosto dieci giorni di festa fino a sabato 19, nel nome dell’artigianato, ma anche di arte, cultura, tradizione, musica e gastronomia. Tutte le sere, dalle 19 a mezzanotte, il centro storico di Cutrofiano vivrà di eventi, mostre, laboratori e concerti, ospitati non solo nelle piazze, ma anche in luoghi preziosi come il Museo della Ceramica, in apertura straordinaria durante i giorni dell’evento, e le Scuderie Palazzo Ducale, che accoglieranno, tra l’altro, “Terracotta parlante”, mostra (a cura di cijaru) degli artisti Stefano Boccalini, Luca Coclite, Vito De Donatis e Giuseppe De Mattia. In piazza Municipio invece sarà di scena l’installazione I due mari (2020) di Maria D. Rapicavoli, artista catanese, ormai residente e operativa a New York.

La Mostra della Ceramica Artigianale di Cutrofiano è un appuntamento tradizionalmente dedicato alla promozione e valorizzazione dell’arte figula di cui il piccolo centro salentino è uno dei simboli in Puglia e in Italia, per l’intensa attività artigianale di qualità di produzione di oggetti vari in terracotta.

Durante l’evento, tutte le sere si cena in piazza Cavallotti con stand tradizionali di prodotti tipici locali, poi musica, spettacolo, intrattenimento, tutte le sere con ospiti ed artisti differenti, fino alla chiusura, il 19 agosto, con una delle tappe del Festival La Notte della Taranta in piazza Municipio.

Inaugurazione prevista giovedì 10 agosto alle 19.30 in piazza Municipio, con gli Sbandieratori di Oria, la Banda di Taviano e il via a tutte le iniziative in programma.

La 51esima Mostra della Ceramica Artigianale è realizzata dal Comune di Cutrofiano “Città della Ceramica” con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, in collaborazione con PugliArmonica. Ingresso libero

