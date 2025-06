A Cisternino la 27a edizione del Festival Internazionale delle Bande Musicali

Dal 24 al 27 luglio formazioni bandistiche da tutta Europa nel cuore della Valle d’Itria

Torna a Cisternino uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale pugliese: il Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”, giunto quest’anno alla sua 27ª edizione. Dal 24 al 27 luglio le vie del borgo si trasformeranno in palcoscenico diffuso per bande e majorettes provenienti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia, in un evento che intreccia cultura musicale, giovani talenti e spirito internazionale.

Promosso dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” in collaborazione con il Comune, il Festival è sostenuto per questa edizione dalla Regione Puglia e per la prima volta da Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’iniziativa. Al centro, come sempre, la valorizzazione del territorio e l’impegno per la formazione musicale delle nuove generazioni.

Dopo l’edizione 2024 che aveva celebrato i 30 anni dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e visto la partecipazione della banda cistranese al concerto di Max Pezzali, l’edizione 2025 punta a esaltare l’apertura internazionale della Puglia attraverso la musica.

Protagonisti i giovani musicisti locali

Il Festival prenderà il via con il tradizionale Prologo, in scena la sera del 24 luglio, affidato come di consueto all’Orchestra “Vitino Zizzi” e alla Junior Band AMC. Quest’ultima è una delle più recenti realtà nate sul territorio: avviata nel 2023 con il progetto “Giochiamo sì, ma con la musica”, coinvolge circa 60 studenti delle scuole cittadine. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0” e patrocinata dal Comune, ha l’obiettivo di promuovere la pratica musicale come alternativa all’uso eccessivo dei dispositivi elettronici.

Intesa Sanpaolo: cultura e territorio come leve di sviluppo

“Il nostro supporto al Mezzogiorno si esprime anche attraverso la partecipazione ad appuntamenti culturali come il Festival Internazionale Bande Musicali, che alimenta una tradizione locale consolidata e rafforza il legame tra i giovani e il territorio della Valle d’Itria”, ha dichiarato Alessandra Modenese, Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo.

L’istituto bancario ha stanziato un plafond da un miliardo di euro per incentivare nuovi investimenti nel turismo e nelle filiere collegate, puntando su un modello di sviluppo integrato che unisca ospitalità sostenibile ed eccellenze culturali, artistiche e gastronomiche.

Una festa della musica che parla tutte le lingue

Il direttore artistico Donato Semeraro, insieme a tutto lo staff dell’associazione musicale, ha sottolineato l’impegno nell’organizzare anche quest’anno un’edizione capace di coniugare tradizione e apertura al mondo. “Nel 2024 abbiamo celebrato l’identità pugliese, nel 2025 mostreremo quanto la nostra terra sappia parlare anche linguaggi internazionali”, ha affermato Semeraro.

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori: “Vi aspettiamo a Cisternino dal 24 al 27 luglio. Saranno giorni intensi, ricchi di emozioni, concerti e incontri tra culture”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author