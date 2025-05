A Cisternino il Festival delle Penne Libere tra salute e giornalismo

Il 28 e 29 giugno, riflettori su tre piazze e tre palchi per un confronto aperto tra esperti, medici e cittadini

CISTERNINO (BR) – Il borgo bianco della Valle d’Itria si prepara ad accogliere una nuova edizione del Festival delle Penne Libere, in programma sabato 28 e domenica 29 giugno 2025.

Tra i vicoli e le piazze di Cisternino (Brindisi), uno dei borghi più belli d’Italia, torna un evento culturale che si è affermato come spazio di confronto autentico tra giornalisti, esperti e cittadini. Tema centrale di quest’anno sarà la salute, con un focus su prevenzione, innovazione e consapevolezza.

Il festival si articolerà su tre piazze e tre palchi, coinvolgendo medici, nutrizionisti, psicologi e ricercatori in una serie di incontri pubblici dal taglio accessibile e diretto, pensati per stimolare riflessione critica e partecipazione attiva.

Non si tratta di un semplice evento da assistere, ma di un’esperienza culturale da vivere. Penne Libere è infatti un progetto che punta a trasformare il giornalismo in strumento di dialogo, abbandonando il monologo per costruire un ponte tra parola e comunità.

Come sottolineano gli organizzatori, il festival non si limita a raccontare, ma provoca pensiero, genera connessioni e si propone come una visione culturale e sociale condivisa, radicata nella bellezza dei luoghi e nella voglia di comprendere il presente.

Per dettagli sul programma completo è possibile consultare il sito ufficiale:

https://portagrande.it/penne-libere-festival-2025

