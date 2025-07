A Castel del Monte una postazione del 118 fino a settembre

Consente anche di avere in tempo reale la refertazione di un elettrocardiogramma la postazione di emergenza urgenza del 118 che da oggi e per tutti i fine settimana, fino al prossimo 15 settembre, è posizionata vicino a Castel del Monte ad Andria. A fare parte dell’equipe sanitaria sono autisti e soccorritori della Sanitaservice oltre a infermieri della Asl Bat. Il coordinamento spetta a Donato Iacobone, responsabile 118 dell’azienda sanitaria del nord Barese. “Il servizio 118 a Castel del Monte è garanzia di sicurezza in un luogo di grande affluenza, soprattutto nel periodo estivo, da parte di turisti e villeggianti”, precisa in una nota l’azienda sanitaria locale della Bat.

