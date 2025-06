A Brindisi la ‘Fiera del Disco’, due giorni dedicati alla magia del vinile

Domenica 1 e lunedì 2 giugno a Brindisi, presso lo stabilimento balneare Guna Beach in località Apani- Torre Guaceto, si è tenuta la prima volta ”VINILI IN SPIAGGIA – La Fiera del Disco”, due giornate dedicate agli appassionati del vinile e amanti dello stile vintage, il tutto a pochi passi dal mare , in un tratto meraviglioso della litoranea brindisina e con un intera area allestita per l’occasione ed attrezzata ad hoc per la manifestazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author