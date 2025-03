“Sport e salute devono viaggiare di pari passo. Lo sport può essere considerato un farmaco completo per la mente e per il fisico. Ovviamente come ogni farmaco deve essere calibrato sull’individuo: in alcuni casi può bastare una semplice passeggiata, ogni giorno, per mantenersi in forma”. A Brindisi il convegno ‘Movimento, Sport e Salute’ alla presenza di professionisti e grandi atleti nazionali e internazionali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author