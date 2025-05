A Bisceglie si discute del futuro della fisioterapia respiratoria

Congresso “Update in Fisioterapia Respiratoria”, promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto

Sarà la città di Bisceglie a ospitare, sabato 10 maggio, un importante appuntamento per i professionisti della salute. Dalle 8:30 alle 13:30, l’Aula didattica Universo Salute – Opera Don Uva (via G. Bovio n.78) accoglierà il congresso “Update in Fisioterapia Respiratoria”, promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto.

L’evento, gratuito per i fisioterapisti iscritti all’Ordine, sarà occasione di aggiornamento e confronto sulle più recenti innovazioni in ambito riabilitativo, con un’attenzione particolare all’integrazione della tecnologia nei trattamenti per pazienti con patologie respiratorie croniche.

Il programma prevede l’intervento di esperti provenienti da diverse specializzazioni – dalla pneumologia alla cardiologia, fino alla fisioterapia – che analizzeranno le nuove metodologie riabilitative e l’evoluzione del ruolo del fisioterapista respiratorio. “Parleremo dell’utilizzo della telemedicina, della terapia TPEP per la ventilazione polmonare e del contributo dell’intelligenza artificiale nell’ottimizzazione dei percorsi terapeutici”, spiegano gli organizzatori.

Tra gli obiettivi del congresso, quello di fornire ai partecipanti strumenti utili per migliorare l’efficacia dei trattamenti e garantire una migliore qualità della vita ai pazienti. È prevista anche una sessione dedicata al networking, per facilitare lo scambio di esperienze tra professionisti del settore.

“In un panorama sanitario in continua evoluzione, questa iniziativa rappresenta un momento chiave per rafforzare le competenze su un tema centrale come la fisioterapia respiratoria”, ha dichiarato la Dr.ssa Gialia Berloco, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto. “Vogliamo valorizzare il ruolo dei fisioterapisti e incentivare la formazione continua”.

L’evento è a numero chiuso: i primi cento iscritti in ordine cronologico, che supereranno il test finale online, potranno ottenere i crediti ECM. Le iscrizioni sono disponibili sul portale www.eventiassriforma.it alla sezione dedicata all’evento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author