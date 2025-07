A Barletta le leggende del calcio mondiale per la Partita delle Stelle

Serata show il 29 agosto: oltre a Ronaldinho, in arrivo Di Natale, Toni, Quagliarella, Maicon, Panucci, Aldair e altri campioni

Barletta si prepara ad accogliere alcune delle leggende del calcio mondiale per un evento sportivo che si preannuncia unico. Alle 20.30 29 agosto 2025, al Puttilli andrà in scena la Partita delle Stelle, un incontro amichevole che vedrà protagonisti numerosi ex campioni, italiani e internazionali, pronti a regalare una serata di spettacolo e nostalgia agli appassionati.

La lista dei nomi è ricca di fuoriclasse: da Antonio Di Natale a Luca Toni, da Fabio Quagliarella a Maicon, passando per Hernanes, Aldair, Christian Panucci, Cristian Zaccardo, Stefano Eranio, Vincenzo Iaquinta, Diego Fuser, Marco Amelia, Nicola Legrottaglie, Roberto Assis, Carlos Gamarra, Ednilson, Gordinho e Amaral.

A questi si aggiunge anche Ronaldinho, Pallone d’Oro 2005 ed ex stella di Barcellona e Milan, già annunciato da Mino Cannito, sindaco di Barletta, attraverso i canali ufficiali. Una serata resa possibile anche grazie alla collaborazione di Francisco Lima, ex centrocampista di Roma e Lecce, oggi procuratore sportivo attivo in Puglia.

L’evento, dal forte richiamo mediatico, ha l’obiettivo di celebrare il calcio e offrire un momento di intrattenimento e memoria sportiva. Nei prossimi giorni saranno diffusi ulteriori dettagli, tra cui le modalità per l’acquisto dei biglietti e la lista completa dei partecipanti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author