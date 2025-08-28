A Bari tolleranza zero su taxi e NCC abusivi: sanzionati 27 irregolari in otto mesi

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Bari per contrastare l’abusivismo nel settore dei trasporti e garantire una concorrenza leale.

Dall’inizio del 2025, sono stati effettuati un centinaio di controlli mirati su taxi e veicoli a noleggio con conducente (NCC), concentrandosi principalmente nelle aree più sensibili come l’aeroporto e la stazione centrale, dove si registrano la maggior parte delle segnalazioni.

Da gennaio ad agosto 2025, le pattuglie del nucleo Annona hanno sanzionato 27 tra NCC e tassisti irregolari. Solo nel mese di agosto, le sanzioni sono state ben nove, a dimostrazione di un’intensificazione dei controlli. Le violazioni accertate sono punite severamente dall’articolo 86 del Codice della strada, che prevede una multa salata da 1.812 a 7.249 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, il veicolo viene confiscato e la patente sospesa per un periodo che va da quattro a dodici mesi. In caso di recidiva, è prevista addirittura la revoca della patente.

Le verifiche della Polizia Locale non hanno riguardato solo gli abusivi, ma anche i tassisti e gli NCC in possesso di regolare licenza. Tra le irregolarità più comuni riscontrate tra gli NCC, spesso provenienti da altri Comuni, c’è l’omessa compilazione del foglio di servizio. Questa mancanza, oltre alla sanzione, ha comportato il fermo amministrativo del veicolo.

Sono stati multati anche dodici tassisti baresi per diverse infrazioni al Regolamento comunale, tra cui la sosta fuori turno, l’assenza del controllo della Polizia Locale sul tachigrafo e la mancata partecipazione alla revisione obbligatoria. Un caso emblematico, avvenuto solo ieri, ha visto un NCC sanzionato all’interno del porto proprio per l’assenza del foglio di servizio.

Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo economico, ha sottolineato l’impegno costante “contro tutte le forme di abusivismo e nel nome della legalità”. L’obiettivo è garantire un servizio di trasporto “moderno, efficiente e soprattutto sicuro” per la crescente utenza di turisti, residenti e pendolari.

Anche Carla Palone, assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile, ha ribadito l’importanza di queste operazioni. Le pattuglie, impegnate per tutta l’estate, hanno presidiato le strade, le spiagge e le piazze con una molteplicità di interventi volti a tutelare il bene comune e a sensibilizzare i cittadini e i visitatori al rispetto della città.

