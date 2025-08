A Bari scoperto complesso ipogeo sotto la piazza della stazione

Un complesso ipogeo, probabilmente una struttura a uso militare risalente al periodo delle guerre mondiali, è stato scoperto nel sottosuolo di Bari nel corso delle operazioni di scavo per la posa di condotte idriche legate alla riqualificazione di piazza Moro, davanti alla stazione centrale. L’area scavata con cunicoli e gallerie è ampia quasi quanto tutta la piazza sovrastante.

Immediatamente, fa sapere il Comune di Bari in una nota, “sono state avviate le procedure previste per la messa in sicurezza dell’area e si continuerà, non appena possibile, con le attività di cantiere in sinergia con gli enti competenti, sulla base delle loro indicazioni. Nel frattempo proseguiranno le ispezioni previste nei casi analoghi a opera del genio militare, che procederà con le dovute valutazioni relative alla classificazione del sito e dei ritrovamenti sul posto”. Quanto al restyling della piazza, il Comune conclude che “si stanno definendo gli ultimi aspetti di dettaglio per il recupero del basolato”.

