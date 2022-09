Tutelare il patrimonio enogastronomico pugliese, esaltando un’eccellenza della regione che rischia di scomparire: il “fior di latte”. Per questo, venerdì 16 settembre a Bari sarà presentata la mozzarella da guinness dei primati, il fior di latte doc più lungo del mondo.

Il caro spesa, le bollette pazze, i pesanti fenomeni inflazionistici e speculativi stanno mettendo a rischio è il patrimonio enogastronomico pugliese. Anche per via di una deriva alimentare iniziata con la carne sintetica che si è estesa al pesce e alle uova in provetta, fino al latte costruito in laboratorio.

L’occasione sarà il confronto ‘Il futuro del cibo: Dieta Mediterranea Versus Cibo Sintetico” che si terrà alle ore 9.30 nella sala convegni della Camera di Commercio. Saranno discusse anche delle analisi sull’impatto del conflitto in Ucraina con l’aumento dei prezzi e dell’inflazione sui prodotti simbolo della dieta mediterranea. Inoltre, saranno diffusi anche i risultati del sondaggio ‘I pugliesi e le bugie sul cibo in provetta’.