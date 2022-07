BARI – Settantanove anni. Tanto è passato dell’eccidio di Bari, conosciuto anche come strage di via Dell’Arca. Il 28 luglio 1943 , in seguito alla caduta di Mussolini di appena 3 giorni prima, 200 persone, per la maggior parte studenti ed insegnanti, formarono un corteo pacifico che andava ad accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere di Carrassi. Lo stesso corteo fu però oggetto di fuoco. Il bilancio finale fu di 20 morti e 50 feriti. Anche quest’anno l’ammistrazione comunale – assieme alle associazioni antifasciste cittadine – ha voluto ricordare questo evento con varie cerimonie. Prima alle 9.30 in via Caduti 28 luglio vicino la Chiesa di San Sabino e poi alle 10.30 al cimitero monumentale di Bari.