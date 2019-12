Calcio | Il gol di Cassano all’Inter compie 20 anni

Condividi

20 dicembre 1999. Una città impazzita, un talento che esplodeva e il mondo calcistico che conosceva Antonio Cassano. Il fantastico gol all’Inter esattamente 20 anni fa consegnava ‘El Pibe di Bari’ ufficialmente al mondo del calcio. Controllo di tacco a seguire, pallone portavo avanti con la testa, dribbling a rientra tra Blanc e Panucci e tutto il resto poi è storia. Esultanza sfrenata sotto la Curva Nord, quel giallo sventolato da Braschi- il primo di una lunga serie nella sua carriera- e un fenomeno che attirava gli occhi di tutta l’Italia su di sé.

A Bari, in fondo, già lo conoscevano tutti. Prima tra i vicoli della città vecchia, quando la gente si riuniva al Castello Svevo per vedere le prodezze del piccolo Antonio e poi quando accorrevano al Campo Matarrese per ammirare le sue giocate in Primavera. Un predestinato insomma. Che ha rispettato le attese, almeno sino alla fantastica rete con i nerazzurri. Poi qualcosa nella sua carriera, però, è storto: ha prevalso la sregolatezza al genio e le ‘cassanate’ alle magie.

C’è chi dice che sarebbe potuto essere il calciatore italiano più forte di tutti i tempi. E in effetti rivedendo quella rete, a 20 anni di distanza, un pizzico di rammarico c’è per la carriera costellata più da ombre che da luci. Oggi comincia una nuova vita. Proprio una settimana fa ha superato l’esame a Coverciano. Il tema della tesi finale? Il conflitto con l’allenatore. Niente di nuovo per lui. Proprio uno dei motivi per cui quel gol così bello non ha avuto purtroppo un seguito all’altezza.