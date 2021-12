Montemesola, minaccia di morte sua madre, arrestato

MONTEMESOLA (TA) – Una triste vicenda quella che viene a galla in un comune della provincia di Taranto, un 22enne di Montemesola, avrebbe minacciato di morte sua madre allo scopo di ottenere denaro per acquistare droga. È stato arrestato in flagranza per maltrattamenti, violenza privata ed estorsione.

I Carabinieri della Stazione di Montemesola in servizio di perlustrazione, sono stati attirati da forti rumori provenienti da un’abitazione. I militari si sono imbattuti in una donna che fuggiva, in lacrime, per chiedere aiuto in strada.

La signora, in evidente stato di agitazione, ha riferito di non poterne più di violenze, minacce e percosse che da tempo il figlio, avrebbe posto in essere nei suoi confronti. Le era mancato il coraggio di denunciare, combattuta tra la speranza che il giovane abbandonasse prima o poi il mondo della droga, e la paura per la propria incolumità che vedeva minacciata da almeno un anno. I Carabinieri, entrati nell’appartamento, hanno notato uno scenario devastante: il giovane aveva messo a soqquadro la casa. Con una di queste avrebbe tentato di colpire la madre, quando non ha visto soddisfare l’ennesima pretesa di essere accompagnato a Taranto per l’acquisto della droga, che sempre la madre avrebbe dovuto, ancora una volta, pagare.

Condotto in caserma il giovane è stato arrestato, i militari hanno ascoltato il racconto della donna, che, con un lungo sfogo tradotto in denuncia, ha spiegato come il giovane ormai da anni fosse totalmente dipendente dall’uso di sostanze stupefacenti, in mancanza delle quali diventava pericolosamente violento e minaccioso.