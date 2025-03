8 Marzo: un italiano su due regala mimose, ma clima ne riduce produzione

Per celebrare l’8 marzo, quasi un italiano su due (45%) sceglierà di regalare mimose o altri fiori, confermandoli come l’omaggio più diffuso. Tuttavia, la produzione di mimose ha subito un calo del 15-20% a causa delle anomalie climatiche che hanno anticipato la fioritura, seguite da sbalzi termici e maltempo. A incidere anche la proliferazione di parassiti che hanno colpito le piante.

Nonostante queste difficoltà, secondo Coldiretti, circa 12 milioni di mazzetti da 100 grammi ciascuno saranno destinati al mercato italiano, mentre una parte della produzione sarà esportata all’estero.

Prezzi e consigli per un acquisto consapevole

I prezzi delle mimose variano notevolmente: dai 10 euro per i mazzetti più piccoli fino ai 20 euro o più per quelli più grandi o per le piante in vaso. Coldiretti consiglia di acquistarle direttamente dai florovivaisti o nei punti vendita certificati, evitando l’abusivismo che spesso porta alla vendita di fiori di dubbia provenienza.

Oltre a essere un simbolo della lotta per i diritti delle donne, l’acquisto delle mimose italiane rappresenta anche un sostegno alle imprese agricole che affrontano costi di produzione sempre più elevati a causa dell’aumento dei prezzi energetici e delle materie prime.

Un fiore dalla storia affascinante

La mimosa è stata introdotta in Europa nel 1820 e ha trovato in Italia il clima ideale per la sua coltivazione. Dal 1946 è diventata il simbolo ufficiale dell’8 marzo. Tra le varietà più diffuse ci sono la Floribunda e la Gaulois, apprezzata per la sua fioritura rigogliosa.

Curiosamente, le foglie di mimosa hanno una reazione particolare al calore e al contatto, ritraendosi quando la temperatura supera i 20 gradi. Questa caratteristica ha ispirato il suo nome scientifico mimus, dal latino “attore mimico”.

Come conservare al meglio le mimose

Per mantenere freschi i rametti di mimosa, Coldiretti suggerisce di tagliare gli steli e immergerli per almeno due ore in acqua fresca acidulata con qualche goccia di limone. È importante poi conservare i fiori in un ambiente fresco e ombreggiato, evitando l’eccessiva perdita di liquidi che potrebbe farli appassire rapidamente.

