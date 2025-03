8 Marzo, Capone: “Donne ancora senza libertà, ma noi ci stiamo provando”

“In Italia le donne non sono ancora libere. Guadagnano meno degli uomini, subiscono discriminazioni sul lavoro, hanno paura di camminare da sole di notte o di interrompere una relazione per timore della violenza. Questa mancanza di libertà affonda le radici in schemi culturali antiquati che ancora oggi influenzano le relazioni e il destino di troppe donne”.

Una rivoluzione culturale necessaria

Ne è convinta Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, che in occasione dell’8 marzo richiama all’impegno chi ha ruoli di responsabilità: “Chi è nelle istituzioni ha il dovere di creare le condizioni per una rivoluzione culturale che cancelli gli stereotipi di genere e garantisca pari opportunità. Se non lo facciamo, diventiamo complici di un sistema che ogni giorno limita la libertà delle donne”.

Lavoro e welfare: la battaglia fondamentale

Capone sottolinea come la disparità di genere sia più evidente nel mondo del lavoro: “Meno donne lavorano, meno ricchezza si produce. I paesi europei più sviluppati hanno un’alta occupazione femminile. In Italia, invece, le donne sono state usate come ammortizzatori sociali, colmando l’assenza di politiche di welfare. Si sono occupate di figli, anziani e malati, mentre lo Stato ha dirottato fondi su altre priorità”.

Critiche anche al governo nazionale: “Aumentano l’IVA sui prodotti per l’infanzia, mentre c’è chi propone di abbassarla sulle ostriche. Gli asili nido sono sempre meno e spesso privatizzati”.

Gli interventi della Regione Puglia

Capone rivendica l’impegno della Regione Puglia: “Quando ero assessora allo Sviluppo economico, ho lanciato il bando Nidi per donne e giovani. Nel 2021, su mia proposta, abbiamo approvato all’unanimità la legge sulla parità retributiva, ma stiamo facendo molta fatica a renderla operativa. E non ci fermiamo: con l’avviso Futura finanziamo progetti artistici per la parità di genere, la Rete delle elette ha formato oltre 500 amministratrici pugliesi e stiamo lavorando con gli ordini professionali su un progetto contro la violenza di genere”.

Un impegno quotidiano per un futuro più equo. Ma, conclude Capone, “la prima a crederci deve essere ogni donna”.

