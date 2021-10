Uiltemp Puglia a confronto a Brindisi sul “Mercato e politiche attive del Lavoro, tra flessibilità e precariato” in questa fase di ripartenza. L’iniziativa non a caso si è svolta nel territorio brindisino dove il tasso di disoccupazione, secondo le ultime stime, supera di gran lunga quello nazionale e regionale. La denuncia è l’assenza di politiche attive più volte annunciate e, per certi versi secondo i sindacati ignorate anche in seno al PNRR.