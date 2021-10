Andria | Incidente mortale sul lavoro

Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi ad Andria, il grave episodio è avvenuto all’interno di un’azienda agricola in Contrada Sant’Agostino alla periferia della città andriese. Ha perso la vita un uomo di 30 anni, la tragedia sarebbe avvenuta all’interno di una vasca per la pigiatura dell’uva, non sono note le circostanze che hanno provocato l’incidente. Purtroppo inutili i soccorsi, giunti sul posto i sanitari del 118 subito dopo l’allarme lanciato dai colleghi di lavoro, ma per il 30enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Sono state avviate le indagini da parte della Polizia di Stato, sarà necessario ricostruire quanto accaduto, intervenuti anche i funzionari dello Spesal.