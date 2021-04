Nuova Ilva | Domani il nuovo Cda con Franco Bernabe’

Nel Cda entrano Mapelli e Cao in quota governo.

Accelera la nuova Ilva e con l’assemblea di domani verra’ nominato il nuovo consiglio di amministrazione con Franco Bernabe’ alla presidenza e Lucia Morselli amministratore delegato. Dopo l’aumento di capitale di 400 milioni di euro di Invitalia, che cosi’ detiene il 38% di quote azionare e il 50% dei diritti di voto della nuova societa’, prende forma Acciaierie d’Italia.L’assemblea deve nominare sei consiglieri, tre in quota Arcelor Mittal Italia e 3 in quota governo. La rosa del governo, che ancora ieri non era completa, sara’ composta oltre che da Bernabe’, da Stefano Cao, ad uscente di Saipem, e Carlo Mapelli, docente universitario.