Taranto, vittoria sofferta ma preziosa: Polimnia battuto 3-2

Secondo successo consecutivo per il Taranto, che allo stadio “Italia” supera per 3-2 il Polimnia al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena. La squadra di Ciro Danucci si conferma in crescita, pur soffrendo fino al triplice fischio. Terza sconfitta di fila invece per i baresi, che restano a secco di punti nonostante una prova coraggiosa.
La gara si accende subito: al 7’ l’ex Serafino porta avanti il Polimnia con una conclusione dalla distanza che sorprende De Simone. La risposta rossoblù è immediata: un minuto dopo, Imoh pareggia con un perfetto inserimento su cross di Derosa.
Dopo un primo tempo equilibrato, il Taranto mette la freccia in avvio di ripresa: al 46’ ancora Imoh, servito di tacco da Russo, firma la doppietta personale. Ma al 65’ il Polimnia rimette tutto in discussione con Buonamico, che scappa in profondità e sigla il 2-2.
La partita sembra avviata verso un pareggio, ma all’84’ arriva il colpo decisivo: Calabria, dopo un errore precedente, trova il sinistro vincente che vale il 3-2 finale.
Negli ultimi minuti gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma il risultato non cambia. Per il Taranto, tre punti fondamentali che danno morale e continuità dopo il blitz di Spinazzola.
Tabellino
Taranto-Polimnia 3-2 (1-1 p.t.)
Reti: 7’ Serafino (P), 8’ Imoh (T), 46’ Imoh (T), 65’ Buonamico (P), 84’ Calabria (T).
Taranto (3-5-2): De Simone; Delvino, Konate (62’ Brunetti), Derosa; Souare (77’ Kordic), Calabria, Etchegoyen, Marino (46’ Di Paolantonio), Terrana; Imoh (69’ Malltezi), Russo (62’ Dammacco). A disp.: Fallani, Torrisi, Magri, Monetti. All. Danucci.
Polimnia (4-2-3-1): De Giosa; Avantaggiati, Panebianco, Gernone, Solimeno; Tatullo (55’ Buonamico), Marasciulo, Zaccaria (90’+2’ Buonsante); Mercurio (69’ Mendez); Serafino, Ingredda (83’ Romano). A disp.: Pellegrini, Raspatelli, Anaclerio, Angiuli, Carminati. All. Mancini.
Arbitro: Walter Cilli (Barletta). Assistenti: Spedicato (Lecce) ed Epicoco (Brindisi).
Ammoniti: Konate, Russo (T); Panebianco, Zaccaria, De Giosa (P).
Note: Recuperi 1’ p.t., 5’ s.t.; angoli 3-3.
