Potenza: si allaga sottopasso, Carabinieri salvano donna intrappolata in auto

Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 agosto, a seguito del violento temporale che ha colpito il capoluogo di regione lucano, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Potenza sono intervenuti per soccorrere una donna rimasta bloccata nella propria auto a causa delle intense precipitazioni.

I fatti si sono verificati intorno alle 16:30 quando il sottopassaggio di via Potito Petrone si è rapidamente allagato con l’acqua che ha raggiunto un’altezza di circa 1,5 metri.

All’interno di una Renault Scénic rimasta in panne per l’acqua alta , tanto da entrare anche nell’abitacolo, è rimasta intrappolata la conducente, una cinquantunenne potentino che in preda al panico ha contattato il 112.

Ricevuta la richiesta di aiuto, una pattuglia dell’arma di Potenza si è recata sul posto. Nonostante le avverse condizioni metereologiche i carabinieri hanno raggiunto l’auto e, constatata l’impossibilità di aprire le portiere, hanno agito con decisione, riuscendo a forzarne una delle due posteriori. La donna era in evidente stato confusionale ed è stata salvata e messa a riparo all’interno dell’auto di servizio dei militari per una prima assistenza.

Successivamente la signora è stata affidata alle cure dei propri familiari. L’intervento testimonia ancora una volta la costante presenza del pronto impegno dell’arma a tutela della sicurezza dell’incolumità dei cittadini, anche in situazioni di eccezionale contingenza, così come in quella descritta.

