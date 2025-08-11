12 Agosto 2025

Da sx: Dario Iaia e Renato Perrini

Ex Ilva, FdI attacca il PD: “Spaccati e incoerenti, danneggiano ambiente e lavoro”

Giovanni Sebastio 11 Agosto 2025
TARANTO  –  “Le divisioni interne al Partito Democratico stanno compromettendo il futuro dell’ex Ilva e la possibilità di arrivare a un accordo serio e condiviso.” È questa la dura accusa lanciata dal deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia e dal consigliere regionale FdI Renato Perrini, che in una nota congiunta puntano il dito contro le tensioni tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il deputato PD Francesco De Caro.

Secondo i due esponenti di FdI, il Partito Democratico si mostra incapace di adottare una linea politica unitaria su un tema tanto delicato quanto urgente, come quello dello stabilimento siderurgico di Taranto. “Invece di affrontare la questione con lucidità, coerenza e serietà – affermano – assistiamo a uno scontro interno continuo, che si riflette negativamente sui processi in corso e ostacola la definizione di un accordo di programma capace di garantire tutela ambientale, salute pubblica e salvaguardia dell’occupazione.”

Iaia e Perrini sottolineano come questa instabilità politica rappresenti un ostacolo concreto al dialogo istituzionale e al lavoro avviato per costruire soluzioni condivise in un contesto che resta estremamente fragile e complesso per il territorio tarantino.

