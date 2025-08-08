Foggia e Giugliano pensano ad uno scambio De Lucia – De Paoli

Possibile un asse di mercato fra Foggia e Giugliano. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, i due club stanno ragionando sul possibile scambio tra Victor De Lucia e Andrea De Paoli.

Il portiere classe 1996 dal club pugliese approderebbe nella formazione gialloblù mentre l’attaccante classe 1999 farebbe il percorso inverso. Le parti ci stanno riflettendo, in quanto entrambi i calciatori non rientrano nei piani dei rispettivi club di appartenenza.

De Lucia nella stagione appena conclusa ha collezionato 18 presenze con la maglia del Foggia mentre De Paoli dopo una prima metà di stagione da protagonista – 19 presenze con il Giugliano – è approdato al Catania in prestito.

