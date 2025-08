Il newyorkese David, l’americano interessato al Taranto Calcio

Nelle ultime ore è emersa la notizia di un imprenditore americano interessato al Taranto Calcio. Si tratta di David, circa 60 anni, con cognome che resta ancora top secret, immobiliarista di professione e nato a New York.

David aveva espresso la volontà di investire nel calcio italiano e, su invito di un interlocutore, è stato indirizzato verso la squadra rossoblù. Successivamente è stato messo in contatto con il Comune, al quale ha presentato la propria candidatura, fornendo diverse garanzie che lascerebbero pensare a un investitore serio e facoltoso.

L’interesse risale a circa un mese prima della conclusione dell’esercizio provvisorio, periodo in cui l’imprenditore immobiliare si è detto pronto a valutare un investimento nella città dei due mari.

Al momento, però, non è pervenuta alcuna manifestazione ufficiale al Comune, né alcuna richiesta di affiliazione alla Lega Nazionale Dilettanti, ricordando che la matricola è di proprietà della FIGC.

Il tempo stringe: se David vorrà fare sul serio, dovrà far arrivare un assegno circolare da 200 mila euro a fondo perduto. La procedura, tuttavia, è più lenta con fondi provenienti dall’estero, poiché richiede il transito attraverso una banca italiana.

Nella documentazione per l’acquisizione del club dovrà inoltre essere indicato lo stadio in cui il Taranto giocherà e si allenerà nella prossima stagione. Un problema non da poco: nella provincia, infatti, quasi tutti i campi omologati risultano occupati o inagibili.

