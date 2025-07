Policoro, un incontro su misure di contrasto al maremoto

Il Sindaco Enrico Bianco, intervenuto all’inizio dei lavori per un saluto ai presenti, ha ringraziato tutti gli operatori della Protezione Civile per l’impegno e per essere sempre insieme, in prima linea, per gestire le possibile emergenze. “Negli anni sono stati tanti i passi in avanti fatti per affrontare il problema maremoto dotando i Comuni costieri di un piano sicurezza ad hoc: l’importante per tutti è quello di mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità”.