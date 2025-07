Il Brindisi supera tutti: vicino l’accordo con Andrea Saraniti

Entra nel vivo il calciomercato del Brindisi. Il club biancazzurro aveva mostrato subito le proprie intenzioni ingaggiando Emanuele Righi, direttore sportivo quotato di Serie C e che ha vinto tre volte la Serie D, per avviare un progetto pluriennale. La sensazione è che la società dei Patron Marco Dova, Giuseppe Roma e Damiano Pozzessere, stia lavorando sotto traccia ma abbia già in mano gran parte della rosa. Da indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, in serata la società ha raggiunto un accordo di massima con Andrea Saraniti, bomber fresco di promozione in Serie C con il Casarano. Saraniti negli ultimi giorni era stato accostato a diversi club di C e D ma la proposta del Brindisi pare sia stata la più convincente. Il Brindisi conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore assieme ad altri arrivi di calciatori di spessore, provenienti da Serie C e D. Dova, Roma e Pozzessere sembrano disposti a tutto per riportare il club nel calcio che conta.

