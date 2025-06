Basilicata: la Uil “On the way” nei 131 Comuni lucani

Rimettere al centro le Persone, le lavoratrici ed i lavoratori, i pensionati, i giovani, i precari, i disoccupati, le famiglie; Mappare bisogni, aspettative e criticità in ogni comune della Basilicata, attraverso incontri, interviste, tavoli di confronto, raccolta di dati e testimonianze; Riattivare la partecipazione civica e sindacale, dando voce a chi troppo spesso non viene ascoltato; Trasformare l’ascolto in proposta, costruendo una piattaforma regionale di azioni concrete, fondata su giustizia sociale, coesione territoriale e sviluppo sostenibile. Sono gli obiettivi di “On the way. 131. La Uil Basilicata incontra le persone” l’iniziativa presentata oggi ai giornalisti ed operatori dell’informazione dal segretario regionale Uil Vincenzo Tortorelli.

