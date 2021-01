Taranto | Auto si ribalta sulla Circummarpiccolo, un ferito

Ancora un incidente stradale, poco prima delle 19.30, a Taranto sulla Circummarpiccolo, avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Un uomo alla guida di una Renault Clio ha probabilmente perso il controllo della propria autovettura che è finita contro il guardrail prima di ribaltarsi. Rapido l’intervento dei sanitari che hanno condotto il guidatore in ospedale: le sue condizioni, secondo le prime notizie, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. I Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per ricostruirne la dinamica. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Taranto per mettere in sicurezza la zona e rimuovere il mezzo.