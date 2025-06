Mola, sversamento idrocarburi in mare: intervento Protezione Civile

MOLA DI BARI – La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è intervenuta tempestivamente per fornire supporto tecnico e logistico a seguito di uno sversamento di sostanze oleose, ancora in fase di identificazione, nel porto di Mola di Bari (BA).

La Sala Operativa Integrata Regionale (SOIR) ha attivato immediatamente le procedure previste, in risposta alle segnalazioni della Guardia Costiera – Ufficio Locale Marittimo e alla richiesta di intervento da parte del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Su richiesta del Comune, la Protezione Civile ha fornito materiale tecnico specifico – tra cui panne galleggianti e fogli assorbenti – per circoscrivere l’area contaminata e favorire il recupero degli idrocarburi dispersi in mare. Le operazioni sono tuttora in corso, coordinate dalla Capitaneria di Porto in sinergia con tecnici e autorità locali.

Secondo le prime ipotesi, lo sversamento sarebbe stato causato da manovre errate durante lavori di manutenzione su un’imbarcazione. Le analisi per accertare la natura precisa delle sostanze sono in corso, a cura dell’ARPA.

«La rapidità dell’intervento conferma l’efficacia della collaborazione tra Comune, Regione e Capitaneria – ha dichiarato l’ing. Barbara Valenzano, dirigente della Sezione Protezione Civile –. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti per l’impegno e la professionalità dimostrata.»

La Protezione Civile regionale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione fino alla completa risoluzione dell’emergenza, garantendo un’azione coordinata ed efficace a tutela dell’ambiente.

