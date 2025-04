Torre Santa Susanna, la promozione del territorio attraverso i “protagonisti” del luogo

Il Comune di Torre Santa Susanna intende valorizzare al meglio ciò che offre il, pur piccolo territorio, in termini di iniziative culturali – artistiche – artigianali – gastronomiche – musicali – teatrali. Insomma si sta organizzando per una più efficace promozione a livello turistico e non solo, in modo da incuriosire ed attrarre i turisti di passaggio nel brindisino. Per l’8 maggio alle 16.30 nell’aula consiliare l’assessore al Turismo Lucrezia Morleo ha chiamato a raccolta tutti i soggetti locali per “una condivisione di un sistema di promozione e commercializzazione delle esperienze, anche tramite eventuali piattaforme online, oltre che sulla definizione degli impegni reciproci, degli obiettivi e delle modalità di collaborazione”. Per questo motivo, dando seguito alla delibera di giunta comunale numero 75 del 20 marzo scorso ha invitato all’incontro le associazioni, aziende e operatori privati che erogano esperienze turistiche di pubblico interesse nel territorio torrese.

