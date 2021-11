MONOPOLI- Si è fermato in un supermercato di Monopoli e ha acquistato scatolette di tonno e affettati, in uno di Castellana Grotte ha preso pane, biscotti e salatini e in un market di Polignano a Mare ha fatto il carico di Vodka, Whiskey e liquori vari: un 43enne è fuggito dalle attività senza pagare la spesa e con l’allarme dato a tutte le autorità, è stato fermato da una pattuglia di carabinieri e arrestato.

Sono stati i militari della stazione di Monopoli a trarre in arresto per furto aggravato un georgiano residente a Bari di 43 anni. I carabinieri, a seguito di diversi furti perpetrati in alcuni supermercati di Monopoli, Polignano a Mare, Conversano e Castellana Grotte, si sono attivati con numerosi posti di controllo. Infatti, nel pomeriggio, lungo la statale 16 gli uomini in divisa hanno intimato l’alt, per un normale controllo, a un’autovettura proveniente da Fasano e condotta dal 43enne.

All’interno del veicolo, sui sedili posteriori, i carabinieri hanno notato numerose derrate alimentari oltre a bottiglie di Vodka, Whiskey e liquori vari di cui l’uomo non è riuscito a dimostrare l’acquisto. I militari, decisi a vederci chiaro, sono riusciti ad accertare che la merce rinvenuta in macchina era appena stata asportata dall’interno di due diversi Supermercati di Fasano ove il personale non si era ancora accorto dell’ammanco, nonché hanno trovato l’uomo in possesso di un apparecchio in grado di disabilitare i sistemi di antitaccheggio. Quanto asportato è stato riconsegnato ai titolari dei negozi e il 43enne, pertanto, è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, rimesso in libertà in attesa di giudizio.