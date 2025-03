Bari, Giovine nominato vicesegretario cittadino di Forza Italia

BARI – Novità nel capoluogo regionale nell’assetto dell’organigramma di Forza Italia. Il Vice Ministro e Senatore Francesco Paolo Sisto ha infatti nominato il nuovo vicesegretario cittadino di Bari degli azzurri. Si tratta di Alfredo Giovine, una figura di esperienza politica e conoscitore del territorio.

«Desidero esprimere la mia sincera gratitudine all’onorevole Sisto per questa nomina, frutto di una stima reciproca e di un rapporto di amicizia che nel tempo si è trasformato in una solida collaborazione politica – ha dichiarato Giovine – Mi dedicherò con impegno alla crescita di Forza Italia a Bari, lavorando per onorare la fiducia che mi è stata concessa. Il nostro obiettivo? Rilanciare una realtà politica forte e di ispirazione liberale nella città».

