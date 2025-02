Caduta di calcinacci a Taranto: traffico bloccato per un’ora in via Cesare Battisti

TARANTO – A Taranto, l’ennesimo episodio di caduta di calcinacci ha causato momenti di paura e disagi nella zona di via Cesare Battisti. L’importante arteria cittadina è stata chiusa al traffico per circa un’ora, con il transito di veicoli privati e autobus pubblici bloccato. Fortunatamente, non si registrano feriti né danni alle auto parcheggiate. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, evitato il peggio grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il cui operato è servito a mettere in sicurezza lo stabile, garantendo la pubblica incolumità. Non sono mancati, tuttavia, momenti di tensione tra i residenti della zona, preoccupati per la sicurezza della loro abitazione e la viabilità.

