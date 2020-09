Condividi

Mister Eziolino Capuano e il Foggia sempre più lontani. L'audio whatsapp e le incomprensioni nate tra l'ex Avellino e Ninni Corda alla base della sempre più probabile separazione. La dirigenza dauna già a lavoro per trovare un sostituto: in tal senso ritorna in auge il nome di Vincenzo Maiuri. L'ex Sorrento ha già avuto qualche chiacchierata con Ninni Corda. Nelle prossime ore previsto un incontro. Non sarebbe l'unico profilo in lista.

Attilio Scarano