32a edizione del “Mediterraneo”: Grottaglie capitale mondiale della ceramica

Dal 12 luglio al 12 ottobre 2025, Grottaglie torna al centro della scena internazionale dell’arte con la XXXII edizione del concorso di ceramica contemporanea “Mediterraneo”, evento simbolo della “Città delle Ceramiche” e crocevia globale per artisti da tutto il mondo. Ospitata nel suggestivo Castello Episcopio, la rassegna celebra la creatività figulina contemporanea e la tradizione millenaria del territorio.

Nell’ultima edizione sono stati oltre 200 gli artisti partecipanti, le cui opere selezionate sono entrate a far parte dell’esposizione. Il primo premio prevede l’acquisizione dell’opera da parte del Museo della Ceramica; il secondo offre una mostra personale; il terzo è una residenza d’artista per giovani under 35, sostenuta dalla BCC San Marzano.

Accanto al concorso, due appuntamenti speciali rafforzeranno il dialogo tra culture: la mostra personale dell’artista ucraina Ielizaveta Portnova e la residenza dell’artista cinese Zheng Ying. La giuria, composta da esperti italiani e internazionali, selezionerà le opere in gara seguendo il disciplinare approvato dal Comune.

Promosso dal Comune di Grottaglie e organizzato dall’Assessorato alla Cultura, il concorso vanta il patrocinio della Regione Puglia, dell’AiCC e di storici partner come la BCC San Marzano. Il Mediterraneo non è solo un concorso: è un laboratorio di visioni, un ponte tra identità, un simbolo di resistenza artistica all’omologazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author