MONTEPARANO- Si è ubriacato, poi è uscito da casa e si è diretto verso un bar in piazza a infastidire proprietario e clienti, fino a iniziare a sganciare pugni: un 29enne di Monteparano è stato trasferito nel carcere di Taranto per le presumibili ipotesi di reato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

Verso le 2 del 23 dicembre la centrale operativa di Martina Franca ha allertato i carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico per una violenta lite in corso in un bar – pizzeria di Monteparano. In effetti, quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato, in stato di manifesta ubriachezza ed escandescenza, un 29enne di Monteparano, pregiudicato, celibe, nullafacente, allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

È stata la madre, poco prima, ad allertare il 112 poiché il figlio, dopo aver fatto abuso di vino, è uscito dall’abitazione familiare incurante delle prescrizioni impostegli dall’autorità giudiziaria, senza fornire alcuna spiegazione all’anziana donna. Successivamente recatosi in un bar, il 29enne ha iniziato a infastidire avventori ed esercente. All’arrivo dei militari, il giovane ha inveito anche contro di essi, tanto da scagliarsi contro di loro. Gli operanti sono tuttavia riusciti a bloccarlo e trarlo in arresto per le presumibili ipotesi di reato di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di coltello.

Infatti, durante le concitate fasi dell’arresto i carabinieri hanno trovato, dietro la porta d’ingresso dell’esercizio, un coltello da cucina della lunghezza di 36 centimetri, sottoposto a sequestro, che il gestore del bar ha notato nelle mani dell’aggressore prima del loro arrivo. Il presunto responsabile dei fatti è stato condotto in carcere, a Taranto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.