27 ottobre: rientro salma Caggianelli, a Bisceglie lutto cittadino

Rientrera’ mercoledi’ 27 ottobre in Italia la salma di Antonio Caggianelli, il ballerino di 33 anni morto il 16 ottobre scorso in un incidente a Riad, insieme a due colleghi (Nicolas Esposto, 28enne dell’Agrigentino, e Giampiero Garri, 33 anni di Roma) con i quali avrebbe dovuto esibirsi in occasione dell’inaugurazione di un teatro nella capitale dell’Arabia Saudita. I funerali si terranno a Bisceglie il 28 ottobre, alle 15.30, nella basilica di San Giuseppe. “In quella giornata – dice il sindaco Angelantonio Angarano – proclameremo

il lutto cittadino in segno di vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia da parte di tutta la nostra Comunita’, profondamente triste e affranta per la perdita di Antonio, un

ragazzo solare e gentile che non dimenticheremo mai”.