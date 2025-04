25 aprile, Pd Bari in piazza per referendum e legge sulla casa

Bari – Una giornata di mobilitazione per ricordare il valore della Liberazione dal nazifascismo, ma anche un’occasione per informare i cittadini sul referendum dell’8 e 9 giugno prossimi e per sottoscrivere la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sul riconoscimento del diritto all’abitare. Tutto questo animerà domani 25 aprile, nell’80esimo anniversario della Liberazione, il parco 2 Giugno di Bari con l’evento organizzato da Pd Bari e Giovani democratici. A partire dalle 10.00, dirigenti e amministratori locali incontreranno i cittadini “all’insegna della più totale sobrietà, con la mente e il cuore alla recente scomparsa di Papa Francesco, in giorni di lutto nazionale”, spiegano gli organizzatori in una nota.

“Il ritorno di questa iniziativa ha per noi un significato speciale, spiega il segretario del Pd Bari, Gianfranco Todaro. La campagna referendaria rappresenta una battaglia per il riconoscimento di diritti civili e sociali per noi fondamentali ed è per questo che abbiamo scelto di dedicare il 25 aprile al racconto delle nostre ragioni in vista di questa importante consultazione”. “Dare contestualmente la possibilità alle cittadine e ai cittadini di sottoscrivere la proposta di legge sulla casa risponde alla medesima idea”, prosegue, ovvero “celebrare l’anniversario della liberazione promuovendo il riconoscimento di diritti che in questo momento non sono garantiti e la riduzione di diseguaglianze tanto anacronistiche tanto odiose”.

Daniele De Palma, segretario dei Giovani democratici Bari, evidenzia che “saremo al parco 2 Giugno per ricordare che la Liberazione non è solo memoria, ma un impegno quotidiano per i diritti, la partecipazione e la giustizia sociale”. (ANSA)

