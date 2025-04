25 aprile, Mattarella cita Papa Francesco: “Resistere sempre”

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato da Genova offrendo una riflessione sui valori della Resistenza e sulla loro attualità. Nel suo discorso, il capo dello Stato ha citato Papa Francesco, ricordando un passaggio dell’enciclica Fratelli tutti.

«Francesco ci ha invitato a superare conflitti anacronistici e a riconoscere che ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste di chi l’ha preceduta, portandole verso traguardi ancora più alti. Per questo è sempre tempo di Resistenza, per questo i valori che l’hanno animata restano attuali», ha affermato Mattarella.

Il presidente ha anche evidenziato come furono proprio gli esponenti antifascisti a gettare le basi dell’idea di un’Europa unita, reagendo alla tragedia dei nazionalismi che avevano innescato le guerre civili del continente.

Intanto, in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, si sono registrate tensioni nel corso dei cortei celebrativi, segno di un clima ancora segnato da divisioni.

