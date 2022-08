MANDURIA- È stato fermato per un controllo e addosso ha nascosto 86 grammi di hascisc, un coltello e 530 euro, mentre a casa sono stati trovati tre petardi vietati: un 22enne è stato messo ai domiciliari.

È accaduto a Manduria, durante un servizio di controllo dei carabinieri della locale compagnia, quando un 22enne è stato sottoposto a una perquisizione personale: è stato trovato in possesso di 86 grammi di hascisc, di un bilancino di precisione, di un coltello e di 530 euro suddivisi in banconote di vario taglio e sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, altresì, di trovare 3 petardi del tipo proibito del peso di circa 26 grammi cadauno. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro mentre il prevenuto, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari.