ROMA – L’Arma dei Carabinieri ha voluto inviare il proprio augurio a tutti i cittadini italiani in occasione del nuovo anno. Un’occasione per il Gruppo Editoriale Domenico Distante per evidenziare il grande sforzo profuso dai militari per garantire legalità e sicurezza. Anche da parte nostra gli auguri per un 2022 all’insegna di importanti soddisfazioni operative.