LECCE- È ricercato dai carabinieri del Nor di Lecce un 27enne che ha nascosto nel ripostiglio della propria casa circa 20 chili di marijuana, hascisc e cocaina nonché armi, caricatori e cartucce. Si tratta di Andrea Poddo originario di Lecce.

Il maxi sequestro è stato eseguito dai militari del Nor – Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia di Lecce, durante un servizio antidroga, quando al termine di una perquisizione all’interno di un ripostiglio della casa del 27enne sono stati trovati 19,100 chili di marijuana, 290 grammi di hascisc e 978 grammi di eroina. E non solo droga, ma anche una pistola beretta calibro 6,35, completa di caricatore e 3 cartucce, una browinig calibro 7,65, completa di caricatore e 7 cartucce, una pistola gardone calibro 9 corto, completa di caricatore e cartucce. Inoltre, un caricatore per pistola vuoto, 214 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti.

Sono in corso le indagini per individuare la provenienza delle armi e delle munizioni, mentre per la sostanza stupefacente è stata avviata l’analisi di laboratorio. Nel frattempo, avviate le ricerche sul territorio di Andrea Poddo.